Аномальные морозы продержатся в Иркутской области до 7 января – синоптики

Начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова сообщила, что аномальные морозы продержатся на территории региона до 7 января, пишет ТАСС.

«В последние дни декабря и первые дни января ожидается антициклональный тип погоды. Он предполагает малое количество осадков, будет слабый снег сыпать просто из морозного воздуха, ветер слабый, температуры ожидаются низкие на все предстоящие праздники до 7 января. Основной температурный фон – минус 31-36 градусов, в пониженных местах – минус 41-46. Дневные температуры – минус 24-29 градусов, местами минус 34-39», – приводятся в сообщении слова Бабановой.