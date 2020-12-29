В Иркутске задержали адвоката, который пообещал родственнику клиента освобождение за 2 млн руб.

Следственное управление Следственного комитета России по Приангарью сообщило о том, что в Иркутске задержан адвокат, который дал ложное обещание родственнику клиента договориться о смягчении приговора, а в дальнейшем – освобождении подсудимого. За свои услуги он взял более 2 миллиона рублей.

Фото СУ СК РФ по Иркутской области

Установлено, что клиент адвоката обвинили в незаконной рубке леса, уйти от наказания преступник не смог – его осудили.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 10 лет тюрьмы.

Сейчас его заключили под стражу на 2 месяца. Из кабинета мужчины изъяли электронные носители информации.

Расследование дела продолжается.