Болотов заявил о «колоссальной» нагрузке на бюджет Иркутска и нехватке денег на развитие

Мэр Иркутска Руслан Болотов на встрече с местными депутатами заявил о «колоссальной» нагрузке на бюджет Иркутска, которому в 2020 году не хватило 800 миллионов рублей на развитие территории, пишет пресс-служба администрации.

«Руслан Болотов отметил, что нагрузка на бюджет Иркутска – колоссальная. Областной закон, предусматривающий определенный уровень поддержки муниципалитета, призван помочь в решении этой проблемы. Однако должным образом он не исполняется. В связи с этим городской бюджет каждый год теряет значительные средства. Так, в 2019 году Иркутск недополучил более 600 миллионов рублей на развитие, в 2020 году – более 800 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Глава города предложил ввести изменения в закон «О статусе областного центра», которые позволят развивать областной центр. «У нас есть четкое видение и понимание, какие проекты важно реализовать в Иркутске в первую очередь. Это развитие социальной, дорожной инфраструктур, создание в Иркутске качественной городской среды, реконструкция канализационно-очистных сооружений, переселение из ветхого-аварийного жилья, а также реновация исторического центра Иркутска», – заявил Болотов.

Чтобы урегулировать ситуацию, принято решение в следующем году выделить 25 миллионов рублей на создание стратегии социально-экономического развития – это сделано впервые. Этот документ позволит Иркутску получить деньги на преображение территории.