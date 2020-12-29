ТОП-5 подарков: что ждать иркутянам под новогодней елкой?

МТС проанализировала предпочтения иркутян в период предновогодних покупок. Анализ собственных данных МТС Банка в первой половине декабря 2019 и 2020 годов показал, что товары для дома и одежда − самые вероятные новогодние подарки.

Грядущий Новый год может стать одним из самых домашних и семейных праздников: из-за пандемии коронавируса закрыто или ограничено большинство традиционных для россиян туристических новогодних направлений, а в ряде регионов России не будут работать развлекательные заведения, кафе и рестораны. Аналитики МТС Банка выяснили, какими подарками жители региона порадуют своих родных и близких, выделив пять категорий по наибольшему количеству продаж и предположив, что именно эти подарки можно будет найти под елкой в новогоднюю ночь.

Что может лежать под елкой: ТОП-5 подарко[1]

Товары для дома – вероятность 34%.[2] Здесь можно найти множество полезных подарков, начиная от посуды и постельного белья, заканчивая стильными предметами интерьера. Причем они могут быть новогодней тематики. Средний чек – 1110 рублей. Одежда и аксессуары – 29%. Сертификаты магазинов одежды или косметики – традиционно самые простые подарки, которые востребованы в любой ситуации. И, конечно, надо сделать подарок себе, чтобы встретить Новый год в чем-то новом. Средний чек в этой категории – 2160 рублей. Косметика – 18%. Один из самых желанных подарков для прекрасного пола, а мужчинам подойдет туалетная вода, главное, точно знать вкус или обойтись подарочным сертификатом. Средний чек – 1110 рублей. Смартфоны, гаджеты и аксессуары – 12%. Сложно представить себе жизнь без смартфона. В современных реалиях – это максимально полезный подарок. Средний чек – 4110 рублей. Лотерейный билет – 7%. Новогодняя ночь – ночь волшебства и чудес, выигрыш в лотерею – это ли не чудо? Средний чек – 910 рублей.

Средняя стоимость новогоднего подарка – 1880 рублей.

Самый большой рост в первой половине декабря 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года показали транзакции по покупке одежды (+65%) и косметики (+61%).

Женщины и мужчины тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 53% приходится на мужчин. Мужчины безоговорочные лидеры при покупке лотерейных билетов – 70% транзакций в этой категории, а женщины при покупке косметики – 87%.

Примечательно, что в первой половине декабря 2020 года количество транзакций на благотворительность выросло на 78% по сравнению с прошлым годом, а средняя сумма пожертвования уменьшилась на 9%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Иркутской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2019-2020 годов.