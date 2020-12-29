Иордань на заливе Якоби в Иркутске в этом году делать не будут

На праздник Крещения в Иркутске на заливе Якоби не будет оборудоваться иордань. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области, которое провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- За последние сутки прирост заболевших составил 263 человека. Ситуация сложная, и расслабляться нельзя, хотя в последние дни наблюдается небольшое снижение количества заболевших. Коечного фонда хватает. Уже отмечал, что мы даже постепенно выводим учреждения здравоохранения из статуса «ковидных госпиталей». Наша задача – не допустить роста заболеваемости в предстоящие каникулы. Для этого мы уже изменили формат празднования Нового года. Но впереди еще Рождество и Крещение, - сказал глава региона.

Секретарь Иркутской епархии Российской православной церкви Стефан Бажков сообщил, что праздничные службы в храмах региона отменяться не будут. Количество прихожан из-за пандемии снизилось, ситуация позволяет полностью обеспечивать соблюдение мер безопасности. Однако в этом году не будет оборудоваться иордань на заливе Якоби в Иркутске, так как ежегодно в праздник Крещения здесь собирается много людей для обряда купания. Обеспечить соблюдение социальной дистанции и других ограничений, связанных с пандемией, в таких условиях будет нельзя. В других муниципальных образованиях области возможно открытие иорданей при наличии разрешений со стороны МЧС, Роспотребнадзора и при условии соблюдения мер безопасности.