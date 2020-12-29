Игорь Кобзев потребовал ускорить работы по восстановлению теплоснабжения в поселке Мама

Новый год жители пос. Мама должны праздновать в тёплых квартирах, об этом на заседании областного оперативного штаба заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу после доклада мэра Мамско-Чуйского района Алексея Морозова о ситуации по восстановлению теплоснабжения в поселке Мама. Заседание оперативного штаба состоялось сегодня, 29 декабря, в видеоселекторном режиме.

Алексей Морозов, мэр района, доложил, что котельная «Школьная» работает в штатном режиме. Температура теплоносителя плюс 64/54 градуса Цельсия. Проходит монтаж резервного источника питания – дизельной станции. Продолжаются работы на наладке внутридомовых систем отопления в шести домах. Прибыла дополнительная бригада специалистов из Бодайбо. Окончание всех работ, по словам мэра, намечено на 1 января 2021 года.

Губернатор с этим графиком не согласился.

– Вы планировали первоначально завершить работы 30 декабря. Теперь хотите растянуть их до следующего года. Нет. Все дома, все квартиры должны быть подключены к теплу по постоянной схеме 31 декабря, – потребовал Игорь Кобзев.