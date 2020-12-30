Альфа-Банк сообщил график исполнения платежей с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года

Как будут исполняться платежи в рублях.

31 декабря платежи на счета в Альфа-Банке:

— до 15:00 — в стандартном режиме,

— после 15:00 — только автоматически обработанные, не требующие ручных проверок, в пределах остатка на счёте в момент приёма платежа.

Платежи на счета получателей в сторонних банках — до 15:00. Платежи, поступившие с 15:00 мест.вр. до 23:59 мест.вр., не будут исполнены по причине: «Внешний платеж с исполнением в следующем году».

Зачисление поступивших платежей — в стандартном режиме.

С 1 по 10 января будут исполняться платежи на счета в Альфа-Банке.

4, 5, 6 и 8 января будут отправляться внешние платежи в рублях, которые не требуют дополнительного контроля, например, валютного.

Остальные платежи — с 11 января.

С 2 по 10 января Банк России будет проводить расчётные операции: в эти дни возможно зачисление средств в рублях на ваш счёт.

Как будут исполняться платежи в иностранной валюте

31 декабря на счета в Альфа-Банке — в обычном режиме. Платежи на счета получателей в сторонних банках — в рамках стандартного операционного времени банка.

С 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. иностранные банки будут проводить расчётные операции: в эти дни возможно зачисление средств в валюте на ваш счёт.

С 1 по 10 января будут исполняться платежи на счета в Альфа-Банке. Платежи на счета получателей в сторонних банках — с 11 января.

Переводы с карты на карту и переводы по номеру телефона будут работать в штатном режиме, без ограничений.