Сбер подключил к своей блокчейн-платформе распределённый реестр от Waves Enterprise

Сбер и Waves Enterprise успешно апробировали взаимодействие двух блокчейн-платформ — корпоративной платформы Сбера на базе Hyperledger Fabric и платформы Waves Enterprise.

Реализованный на платформе Сбера механизм интеграции позволяет участникам внешних блокчейн-сетей получать доступ к выпущенным на ней цифровым активам, а также использовать для расчётов с этими активами смарт-контракты и приложения, доступные во внешних сетях.

В ходе апробации были успешно проведены несколько пилотных сделок с использованием смарт-контрактов, которые были переданы из платформы Сбера в сеть Waves Enterprise, на ней были проведены несколько транзакций между разными владельцами, а затем токены были возвращены на платформу Сбера.

Пока взаимодействие двух блокчейн-платформ осуществляется на базе шлюза, но в следующем году планируется реализовать механизмы интероперабельности для прямого бесшовного взаимодействия двух блокчейн-сетей. В качестве возможных решений рассматриваются протокол Gravity и фреймворк Hyperledger Cactus.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

- Успешно проведённые пилотные транзакции на платформах Сбера и Waves Enterprise доказали возможность построения системы взаиморасчётов между компаниями, использующими разные блокчейн-платформы. Это открывает новые перспективы как для наших клиентов, так и для всего рынка блокчейна. В 2021 году, когда вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах», компании смогут проводить взаиморасчеты с помощью смарт-контрактов.

Игорь Кузьмичёв, коммерческий директор Waves Enterprise:

- Реализованная возможность подключения современных финансовых инструментов от крупнейшего банка России к системам, разработанным Waves Enterprise для государственных заказчиков и частных компаний, значительно расширяет их возможности по осуществлению взаиморасчётов с использованием цифровых финансовых активов и электронных средств платежа. Одновременно это большой шаг на пути к обеспечению интероперабельности различных решений в финансовом секторе, позволяющий всерьёз задуматься о реальности глобальных мультибанковских сервисов.