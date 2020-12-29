Новости Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2020 года Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2020 года. Андрей Костин, Президент-Председатель Правления банка ВТБ, отметил: «Результаты ноября и 11 месяцев соответствуют нашим обновленным прогнозам на 2020 год, учитывающим давление, которое оказали на прибыльность негативные экономические эффекты пандемии коронавируса. Чистая прибыль ВТБ в ноябре составила 5,4 млрд рублей. По итогам 11 месяцев 2020 года Группа заработала 69,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 4,5%. Даже с учетом весеннего снижения транзакционной активности мы показали сильную динамику ключевых операционных показателей и роста объемов бизнеса и клиентской базы. Уверен, что значительные резервы, созданные группой ВТБ в текущем году обеспечат возврат на стратегический трек прибыльности в дальнейшем». По итогам 11 месяцев Группа демонстрирует сильную динамику операционных показателей и уверенный рост объемов бизнеса: По состоянию на 30 ноября 2020 года кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) составили 13,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 14,3% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,5%). В ноябре 2020 года совокупный кредитный портфель остался без изменений (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,8%).

В ноябре объем кредитов физическим лицам увеличился на 0,6% до 3,8 трлн рублей; рост с начала года составил 13,4%. Ипотека продолжала расти опережающими темпами, объем ипотечного кредитного портфеля вырос на 1,8% в ноябре и на 21,3% за 11 месяцев 2020 года.

Объем кредитов юридическим лицам в ноябре сократился на 0,2% (при этом с корректировкой на эффект валютной переоценки был достигнут рост на 0,8%), всего по итогам 11 месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост в 14,6% и составил на 30 ноября 2020 года 9,3 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6,7%).

По состоянию на 30 ноября 2020 года средства клиентов составили 12,9 трлн рублей. В ноябре 2020 года совокупные средства клиентов выросли на 0,7%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 2,0%. С начала года средства клиентов выросли на 17,9%, без учета эффекта валютной переоценки рост составил 10,6%.

Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 1,3% в ноябре, при этом без учета эффекта валютной переоценки рост составил 2,6%. С начала года средства клиентов — юридических лиц выросли на 24,7% и составили 7,4 трлн рублей на 30 ноября 2020 года, при этом без учета эффекта валютной переоценки рост составил 18,1%.

Средства клиентов — физических лиц сократились за ноябрь на 0,1%, при этом без учета эффекта валютной переоценки рост составил 1,3%. С начала года средства клиентов — физических лиц увеличились на 9,9%, составив 5,5 трлн рублей на 30 ноября 2020 года, без учета эффекта валютной переоценки рост составил 1,8%.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 11 месяцев 2020 года до 80,0% (79,2% — на 31 декабря 2019 года).

В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 94,3% по состоянию на 30 ноября 2020 года (31 декабря 2019 года: 98,2%). Показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19 на фоне повышенных уровней резервирования и переоценки инвестиционной недвижимости, при этом ключевые статьи банковских доходов демонстрируют уверенную положительную динамику Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев и в ноябре 2020 года составила 69,9 млрд рублей и 5,4 млрд рублей, сократившись на 57,7% и 69,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые процентные доходы составили 482,3 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года и 47,4 млрд рублей в ноябре 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 20,8% и 25,4% соответственно.

Чистая процентная маржа составила 3,7% по итогам 11 месяцев 2020 года и в ноябре 2020 года (рост на 40 б.п. и на 30 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). Рост чистой процентной маржи происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики и более быстрой переоценки обязательств.

Чистые комиссионные доходы показали органический рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 108,0 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года (+22,2% год к году), при этом в ноябре 2020 года чистые комиссионные доходы составили 12,1 млрд рублей (+61,3% год к году). Сильная динамика комиссионных доходов поддерживается опережающим ростом транзакционного бизнеса Группы и стабильно увеличивающимися комиссиями за распространение страховых продуктов.

Стоимость риска составила 1,9% за 11 месяцев 2020 года и 2,8% в ноябре 2020 года по сравнению с 0,9% и 0,6% в аналогичных периодах прошлого года. Расходы на создание резервов составили 224,7 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года и 29,5 млрд рублей в ноябре 2020 года, увеличившись в 2,4 раза и 4,3 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Соотношение балансовых резервов к кредитному портфелю до вычета резервов на 30 ноября 2020 года составило 6,9%, увеличившись на 10 б.п. в ноябре и на 90 б.п. с начала года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле выросла с начала года на 60 б.п. и составила 5,3% по состоянию на 30 ноября 2020 года, при этом коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами оставался стабильным и по состоянию на 30 ноября 2020 года составил 128,6% (128,7% на 31 декабря 2019 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 234,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2020 года и 21,3 млрд рублей в ноябре 2020 года, увеличившись на 3,6% и 8,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) составило 43,1% по итогам 11 месяцев 2020 года по сравнению с 42,6% за тот же период годом ранее. eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк ВТБ на сайте SIA.RU »



Реклама на сайте Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании







