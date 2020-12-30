Примсоцбанк продлил «Ипотеку для медработников» до 2022 года

Примсоцбанк продлил срок действия программы «Ипотека для медработников» ещё на год, сообщает пресс-служба банка.

Напомним, что программа льготного кредитования рассчитана на врачей и сотрудников лечебных учреждений. «Ипотека для медработников» была запущена банком в мае 2020 года, в рамках поддержки медицинского персонала в условиях распространения вируса COVID-19.

- Такая мера поддержки стала крайне актуальной в этот непростое для всех медработников время. С ее помощью медицинский персонал может не только улучшить жилищные условия, но и снизить финансовую нагрузку по ранее взятой ипотеке: уменьшить ежемесячные платежи, сократить срок кредитования, а также рефинансировать ипотеку другого банка на более выгодных условиях, - рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Согласно условиям программы, ставка кредитования по «Ипотеке для медработников» снижена на 0,6 п.п. по сравнению со стандартными программами Банка. Таким образом, при первоначальном взносе 10% от стоимости недвижимости, минимальная ставка на ипотеку составит 7,1%, а максимальная 9,3% годовых. Сумма кредита при этом составляет от 500 000 до 30 000 000 рублей.

Напомним, что в Примсоцбанке также действуют льготные программы кредитования для отдельных категорий граждан - Московской области, Иркутской области и Дальневосточного региона. Например, в Московской области льготная ипотека распространяется на: врачей государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания, рентгенолаборантов и фельдшеров скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения; учителей, молодых учителей и воспитателей государственных и муниципальных образовательных организаций; тренеров и тренеров-преподавателей государственных и муниципальных организаций; молодых ученых и уникальных специалистов. Региональная программа льготного ипотечного кредитования в Иркутской области - на работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области.

Подробные условия по ипотечным продуктам банка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный