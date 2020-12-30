ПСБ запустил сервис "Удаленка" для предпринимателей

Сервис, разработанный ПСБ, упрощает малому и среднему бизнесу Москвы подготовку заявлений о переводе на "удаленку" своих сотрудников.

С 12 октября 2020 года работодатели столицы еженедельно отчитываются Правительству Москвы о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Веб-интерфейс позволяет как клиентам ПСБ, так и любым другим компаниям бесплатно и быстро сформировать с учетом требований законодательства заявление о переводе сотрудников на "удаленку", скачать его и загрузить в личном кабинете юридического лица на сайте Правительства Москвы. Данные на компанию заполняются автоматически, достаточно ввести ИНН или название компании.



Воспользоваться сервисом можно, пройдя по ссылке.