Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2020-2021

Забайкальский край 31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в стандартном режиме, но закроются на час раньше.
1–8 января будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
9 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу.
10 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте.
График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номера
- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)
- +7 495 665-5-777 - Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)
- 8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов
- Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.
В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в отделениях — по графику работы.
Вклады, срок окончания которых приходится на 1-е января и с 3-го по 8-е января, будут пролонгированы 2-го и 9-го января (суббота) соответственно с сохранением процентной ставки, установленной на дату открытия (пролонгации) договора. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада. Для этого не нужно ходить в офис, можно воспользоваться мобильным приложением или web версией СберБанк Онлайн.
Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.
График работы дежурных офисов. Иркутская область
|Населенный пункт
|Адрес
|Телефон
|Дата работы
|Время работы
|Наличие обеда
(да(время))/нет)
|Ангарск
|микрорайон 18, д.19, помещение 226
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09.00-14.30
|нет
|Иркутск
|проезд Ербанова, д.6
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:00-15:30
|нет
|Иркутск
|ул. Урицкого, 19
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-16:00
|нет
|Иркутск
|ул.Советская, 73
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-14:30
|нет
|Усть-Ордынский
|пер. Коммунальный, д.9
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-14:00
|нет
|Качуг
|ул.Победы, 4
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Жигалово
|ул. Советская, д.46
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Бохан
|ул.Лесная,8
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Усть-Уда
|ул.50 лет Октября, 51
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Еланцы
|ул. Кирова, д. 18
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Ангарск
|7 микрорайон, 25
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09.30-14.00
|нет
|Залари
|ул.Ленина, 105
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:00-14:00
|нет
|Куйтун
|ул.Красный Октябрь, 28
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-13:30
|нет
|г. Братск
|л. Ленина, 35
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|Иркутск
|микрорайон Юбилейный, 47
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-14:30
|нет
|Иркутск
|просп. Маршала Жукова, 5/1
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-15:30
|нет
|Иркутск
|ул.Розы Люксембург, 215в
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:00-16:30
|нет
|Иркутск
|м-н Первомайский, д.27А
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-15:30
|нет
|Иркутск
|ул.Мира, 100 А
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:30
|нет
|Иркутск
|ул.Дзержинского, 27А
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:00-16:00
|нет
|Иркутск
|бульвар Рябикова, 20 Б
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-16:00
|нет
|Шелехов
|1 микрорайон, 7а
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:00-14:00
|нет
|Иркутск
|ул. 2-я Железнодорожная, д.78
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-16:00
|нет
|Слюдянка
|ул.Ленина, 94
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|Бодайбо
|ул.Урицкого, 20
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Усолье-Сибирское
|ул.Орджоникидзе, 31
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09.00-14.30
|нет
|Черемхово
|ул.Некрасова, 17
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:00-14:30
|нет
|Зима
|ул.Подаюрова, 16
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Саянск
|мкр Центральный. д.14
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-13:00
|нет
|Киренск
|мкр Центральный, ул.И.Соснина, д 14
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Иркутск
|ул. Байкальская, д. 206
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|09:30-15:30
|нет
|г. Тулун
|665225, г.Тулун, мкр-н Угольщиков, д.5, п.1
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Нижнеудинск
|665106, г.Нижнеудинск, ул.Масловского, д.11-1
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Усть-Кут
|666784, г.Усть-Кут, ул.Кирова, 21а
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Усть-Илимск
|666686, г.Усть-Илимск, проспект Мира, д.70
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Усолье-Сибирское
|г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 71
|8-499-500-0005
|04.01.2021 05.01.2021
|09:00 - 17:0
|нет
|г. Братск
|665709, г.Братск, жилой район Энергетик, ул.Холоднова, 4
|8-499-500-0005
|05.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Братск
|665727, г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Крупской, д.35А, кв.1002
|8-499-500-0005
|05.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Тайшет
|665008, г.Тайшет, ул.Гагарина, 94
|8-499-500-0005
|05.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Усть-Илимск
|666671, г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.1а
|8-499-500-0005
|05.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|п. Покосное
|п. Покосное
|8-499-500-0005
|05.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Ангарск
|г. Ангарск, ул. Мира, 69 а
|8-499-500-0005
|05.01.2021 08.01.2021
|09:00- 17:00
|нет
|г. Железногорск
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Братск
|665714, г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул.Сосновая, 3Б
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Нижнеудинск
|665106, г.Нижнеудинск, ул.Октябрьская, 68
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|пгт. Магистральный
|666504, пгт.Магистральный, ул.Российская, 1в
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Усолье-Сибирское
|г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 71
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|09:00- 15:00
|нет
|Кырен
|ул. Ленина, дом № 83
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Иркутск
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10-00-15-00
|нет
|г. Братск
|665708, г.Братск, ж.р.Центральный, проспект Ленина, 35, пом.1001
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Братск
|665734, г.Братск, жилой район Энергетик, ул.Мечтателей, 1
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Тулун
|665268, г.Тулун, ул.Ленина, д.5
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Усть-Илимск
|666679, г.Усть-Илимск, просп.Мира, д.17, н.п.287
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|Иркутск
|ул.Лермонтова, 90/1
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Иркутск
|ул. Розы Люксембург, д. 62
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Оса
|ул.Свердлова, 55
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Иркутск
|ул. Дзержинского, 1
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Иркутск
|ул. Новаторов,3
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Шелехов
|квартал 8, 16
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|09:00-14:30
|нет
|Байкальск
|мк-н Гагарина, 151В
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-13.30
|нет
|Иркутск
|ул. Байкальская, д.105-а
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Ангарск
|76 квартал, 1, помещение 66
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|09.00-14.00
|нет
|Ангарск
|мкр-н 12а, д.2, помещение 491а
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-14.00
|нет
|Усолье-Сибирское
|просп.Красных партизан, д.57А
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|08.30-14.30
|нет
|Черемхово
|ул.Первомайская, 201/1
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-14:30
|нет
|Зима
|пер Донской, д 1
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Иркутск
|ул.Нижняя Набережная, д.10
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
|Иркутск
|664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 122
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10.00-15.00
|нет
График работы дежурных офисов. Забайкальский край
|Населенный пункт
|Адрес
|Телефон
|Дата работы
|Время работы
|Наличие обеда
(да(время))/нет)
|г.Краснокаменск
|г.Краснокаменск, проспект Строителей
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г. Чита
|г. Чита, ул. Бутина, 50, пом. 4
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г. Чита
|г.Чита, проспект Фадеева, 37
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г. Чита
|г.Чита, 1МКР, 36а, пом. 1
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Чернышевск
|пгт.Чернышевск, улица Центральная, 23
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г. Чита
|г. Чита, ул. Ленина, 55, пом. 9
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-18:00
|нет
|г.Петровск-Забайкальский
|г.Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, 26
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г.Могоча
|г.Могоча, ул.Клубная,3
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г.Борзя
|г.Борзя, ул.Ленина, 7
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Забайкальск
|пгт.Забайкальск, ул.Красноармейская, 19 а
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г. Чита
|г.Чита, ул.Комсомольская, 60
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Агинское
|пгт.Агинское, ул.имени Бадмы Цыренова, 13
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г.Нерчинск
|г.Нерчинск, ул.Советская, д. 26,
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г.Краснокаменск
|г.Краснокаменск, проспект Строителей
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|09:00-18:00
|нет
|г. Чита
|г. Чита, ул. Бутина, 50, пом. 4
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|09:00-18:00
|нет
|г.Чита
|г.Чита, ул. Красной Звезды, 58, строение 2, пом. 1
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|9:00-17:00
|нет
|г. Чита
|г. Чита, ул. Ленина, 55, пом. 9
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-18:00
|нет
|г. Чита
|г.Чита, ул. Журавлева, 20, пом. 103
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-18:00
|нет
|г. Чита
|г. Чита, ул. Богомягкова, д 23, пом.115
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-16:00
|нет
|г. Чита
|г.Чита, ул.Весенняя, 1
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|9:30-17:30
|нет
|г.Борзя
|г.Борзя, ул.Пушкина, 17
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-17:00
|нет
|г.Шилка
|г.Шилка, улица Ленина, 31
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Карымское
|пгт.Карымское, ул.Ленинградская, 55
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Оловянная
|пгт.Оловянная, ул.Московская, 50
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Могойтуй
|пгт.Могойтуй, Бабушкина, 25а
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|с.Дульдурга
|с.Дульдурга, ул.Лазо, д.28, пом. 1
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Первомайский
|пгт.Первомайский, улица Ленина, 24
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г.Балей
|г.Балей, улица Советская, 42
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г.Сретенск
|г.Сретенск, улица Луначарского, 190, Пом. 2
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Ясногорск
|пгт.Ясногорск, микрорайон Солнечный, 8
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|с.Нижний Цасучей
|с.Нижний Цасучей, ул.Комсомольская, 80
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|пгт.Приаргунск
|пгт.Приаргунск, ул.Первомайска
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|г.Хилок
|г.Хилок, ул.Ленина, 10, пом. 2
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
|с.Красный Чикой
|с.Красный Чикой, ул.Первомайская, 57
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-14:00
|нет
График работы дежурных офисов. Республика Бурятия
|Населенный пункт
|Адрес
|Телефон
|Дата работы
|Время работы
|Наличие обеда
(да(время))/нет)
|г. Улан-Удэ
|ул.Гагарина, 25
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул.Родины, 1
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул. Балтахинова, 13
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул. Терешковой, 2а
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул.Шумяцкого, 2
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул.Ключевская, 8а
|8-499-500-0005
|05.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул.Пушкина, 15в
|8-499-500-0005
|05.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул.Октябрьская, 15
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул.Туполева, 20-20а
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул. Коммунистическая, д.43
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул. Кабанская, 13б/2, блок 1, помещение VI
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|нг. Северобайкальск
|ул.Полиграфистов, 18
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|пр.Строителей, 18
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул.Геологическая, 28
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул. Балтахинова, 13
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул. Терешковой, 11
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г. Улан-Удэ
|ул. Ключевская, 70А
|8-499-500-0005
|08.01.2021
|10:00-15:00
|нет
График работы дежурных офисов. Республика Якутия (Саха)
|Населенный пункт
|Адрес
|Телефон
|Дата работы
|Время работы
|Наличие обеда
(да(время))/нет)
|г.Якутск
|ул.Каландарашвили, д.21
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г.Якутск
|проспект Ленина, д.17
|8-499-500-0005
|04.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г.Якутск
|ул.Петра Алексеева, д.19
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г.Нерюнгри
|проспект Ленина, д. 27
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г.Мирный
|ул. Комсомольская, д.13
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет
|г.Якутск
|, ул. Лермонтова, д.49
|8-499-500-0005
|06.01.2021
|10:00-15:00
|нет