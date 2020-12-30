Новости Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2020-2021 Забайкальский край 31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в стандартном режиме, но закроются на час раньше. 1–8 января будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». 9 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. 10 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте. График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

(для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

(для звонков из Москвы); 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно). Для юридических лиц информация доступна по номера 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)

(для звонков с мобильных телефонов на территории России) +7 495 665-5-777 - Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)

- Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу) 8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов

– для звонков со стационарных городских телефонов Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию. Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости. При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в отделениях — по графику работы. Вклады, срок окончания которых приходится на 1-е января и с 3-го по 8-е января, будут пролонгированы 2-го и 9-го января (суббота) соответственно с сохранением процентной ставки, установленной на дату открытия (пролонгации) договора. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада. Для этого не нужно ходить в офис, можно воспользоваться мобильным приложением или web версией СберБанк Онлайн. Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом. График работы дежурных офисов. Иркутская область Населенный пункт Адрес Телефон Дата работы Время работы Наличие обеда

(да(время))/нет) Ангарск микрорайон 18, д.19, помещение 226 8-499-500-0005 04.01.2021 09.00-14.30 нет Иркутск проезд Ербанова, д.6 8-499-500-0005 04.01.2021 09:00-15:30 нет Иркутск ул. Урицкого, 19 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-16:00 нет Иркутск ул.Советская, 73 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-14:30 нет Усть-Ордынский пер. Коммунальный, д.9 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-14:00 нет Качуг ул.Победы, 4 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Жигалово ул. Советская, д.46 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Бохан ул.Лесная,8 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Усть-Уда ул.50 лет Октября, 51 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Еланцы ул. Кирова, д. 18 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Ангарск 7 микрорайон, 25 8-499-500-0005 04.01.2021 09.30-14.00 нет Залари ул.Ленина, 105 8-499-500-0005 04.01.2021 09:00-14:00 нет Куйтун ул.Красный Октябрь, 28 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-13:30 нет г. Братск л. Ленина, 35 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет Иркутск микрорайон Юбилейный, 47 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-14:30 нет Иркутск просп. Маршала Жукова, 5/1 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-15:30 нет Иркутск ул.Розы Люксембург, 215в 8-499-500-0005 04.01.2021 09:00-16:30 нет Иркутск м-н Первомайский, д.27А 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-15:30 нет Иркутск ул.Мира, 100 А 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:30 нет Иркутск ул.Дзержинского, 27А 8-499-500-0005 04.01.2021 09:00-16:00 нет Иркутск бульвар Рябикова, 20 Б 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-16:00 нет Шелехов 1 микрорайон, 7а 8-499-500-0005 04.01.2021 09:00-14:00 нет Иркутск ул. 2-я Железнодорожная, д.78 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-16:00 нет Слюдянка ул.Ленина, 94 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет Бодайбо ул.Урицкого, 20 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Усолье-Сибирское ул.Орджоникидзе, 31 8-499-500-0005 04.01.2021 09.00-14.30 нет Черемхово ул.Некрасова, 17 8-499-500-0005 04.01.2021 09:00-14:30 нет Зима ул.Подаюрова, 16 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Саянск мкр Центральный. д.14 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-13:00 нет Киренск мкр Центральный, ул.И.Соснина, д 14 8-499-500-0005 04.01.2021 10.00-15.00 нет Иркутск ул. Байкальская, д. 206 8-499-500-0005 04.01.2021 09:30-15:30 нет г. Тулун 665225, г.Тулун, мкр-н Угольщиков, д.5, п.1 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Нижнеудинск 665106, г.Нижнеудинск, ул.Масловского, д.11-1 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Усть-Кут 666784, г.Усть-Кут, ул.Кирова, 21а 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Усть-Илимск 666686, г.Усть-Илимск, проспект Мира, д.70 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 71 8-499-500-0005 04.01.2021 05.01.2021 09:00 - 17:0 нет г. Братск 665709, г.Братск, жилой район Энергетик, ул.Холоднова, 4 8-499-500-0005 05.01.2021 10:00-15:00 нет г. Братск 665727, г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Крупской, д.35А, кв.1002 8-499-500-0005 05.01.2021 10:00-15:00 нет г. Тайшет 665008, г.Тайшет, ул.Гагарина, 94 8-499-500-0005 05.01.2021 10:00-15:00 нет г. Усть-Илимск 666671, г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.1а 8-499-500-0005 05.01.2021 10:00-15:00 нет п. Покосное п. Покосное 8-499-500-0005 05.01.2021 10:00-15:00 нет г. Ангарск г. Ангарск, ул. Мира, 69 а 8-499-500-0005 05.01.2021 08.01.2021 09:00- 17:00 нет г. Железногорск 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Братск 665714, г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул.Сосновая, 3Б 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Нижнеудинск 665106, г.Нижнеудинск, ул.Октябрьская, 68 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет пгт. Магистральный 666504, пгт.Магистральный, ул.Российская, 1в 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 71 8-499-500-0005 06.01.2021 09:00- 15:00 нет Кырен ул. Ленина, дом № 83 8-499-500-0005 06.01.2021 10.00-15.00 нет Иркутск 8-499-500-0005 08.01.2021 10-00-15-00 нет г. Братск 665708, г.Братск, ж.р.Центральный, проспект Ленина, 35, пом.1001 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-15:00 нет г. Братск 665734, г.Братск, жилой район Энергетик, ул.Мечтателей, 1 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-15:00 нет г. Тулун 665268, г.Тулун, ул.Ленина, д.5 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-15:00 нет г. Усть-Илимск 666679, г.Усть-Илимск, просп.Мира, д.17, н.п.287 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-15:00 нет Иркутск ул.Лермонтова, 90/1 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Иркутск ул. Розы Люксембург, д. 62 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Оса ул.Свердлова, 55 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Иркутск ул. Дзержинского, 1 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Иркутск ул. Новаторов,3 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Шелехов квартал 8, 16 8-499-500-0005 08.01.2021 09:00-14:30 нет Байкальск мк-н Гагарина, 151В 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-13.30 нет Иркутск ул. Байкальская, д.105-а 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Ангарск 76 квартал, 1, помещение 66 8-499-500-0005 08.01.2021 09.00-14.00 нет Ангарск мкр-н 12а, д.2, помещение 491а 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-14.00 нет Усолье-Сибирское просп.Красных партизан, д.57А 8-499-500-0005 08.01.2021 08.30-14.30 нет Черемхово ул.Первомайская, 201/1 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-14:30 нет Зима пер Донской, д 1 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Иркутск ул.Нижняя Набережная, д.10 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет Иркутск 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 122 8-499-500-0005 08.01.2021 10.00-15.00 нет График работы дежурных офисов. Забайкальский край Населенный пункт Адрес Телефон Дата работы Время работы Наличие обеда

(да(время))/нет) г.Краснокаменск г.Краснокаменск, проспект Строителей 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г. Чита г. Чита, ул. Бутина, 50, пом. 4 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г. Чита г.Чита, проспект Фадеева, 37 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г. Чита г.Чита, 1МКР, 36а, пом. 1 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Чернышевск пгт.Чернышевск, улица Центральная, 23 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г. Чита г. Чита, ул. Ленина, 55, пом. 9 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-18:00 нет г.Петровск-Забайкальский г.Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, 26 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г.Могоча г.Могоча, ул.Клубная,3 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г.Борзя г.Борзя, ул.Ленина, 7 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Забайкальск пгт.Забайкальск, ул.Красноармейская, 19 а 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г. Чита г.Чита, ул.Комсомольская, 60 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Агинское пгт.Агинское, ул.имени Бадмы Цыренова, 13 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-14:00 нет г.Нерчинск г.Нерчинск, ул.Советская, д. 26, 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет г.Краснокаменск г.Краснокаменск, проспект Строителей 8-499-500-0005 06.01.2021 09:00-18:00 нет г. Чита г. Чита, ул. Бутина, 50, пом. 4 8-499-500-0005 06.01.2021 09:00-18:00 нет г.Чита г.Чита, ул. Красной Звезды, 58, строение 2, пом. 1 8-499-500-0005 06.01.2021 9:00-17:00 нет г. Чита г. Чита, ул. Ленина, 55, пом. 9 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-18:00 нет г. Чита г.Чита, ул. Журавлева, 20, пом. 103 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-18:00 нет г. Чита г. Чита, ул. Богомягкова, д 23, пом.115 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-16:00 нет г. Чита г.Чита, ул.Весенняя, 1 8-499-500-0005 06.01.2021 9:30-17:30 нет г.Борзя г.Борзя, ул.Пушкина, 17 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-17:00 нет г.Шилка г.Шилка, улица Ленина, 31 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Карымское пгт.Карымское, ул.Ленинградская, 55 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Оловянная пгт.Оловянная, ул.Московская, 50 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Могойтуй пгт.Могойтуй, Бабушкина, 25а 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет с.Дульдурга с.Дульдурга, ул.Лазо, д.28, пом. 1 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Первомайский пгт.Первомайский, улица Ленина, 24 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет г.Балей г.Балей, улица Советская, 42 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет г.Сретенск г.Сретенск, улица Луначарского, 190, Пом. 2 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Ясногорск пгт.Ясногорск, микрорайон Солнечный, 8 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет с.Нижний Цасучей с.Нижний Цасучей, ул.Комсомольская, 80 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет пгт.Приаргунск пгт.Приаргунск, ул.Первомайска 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет г.Хилок г.Хилок, ул.Ленина, 10, пом. 2 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет с.Красный Чикой с.Красный Чикой, ул.Первомайская, 57 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-14:00 нет График работы дежурных офисов. Республика Бурятия Населенный пункт Адрес Телефон Дата работы Время работы Наличие обеда

(да(время))/нет) г. Улан-Удэ ул.Гагарина, 25 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул.Родины, 1 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул. Балтахинова, 13 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул. Терешковой, 2а 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул.Шумяцкого, 2 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул.Ключевская, 8а 8-499-500-0005 05.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул.Пушкина, 15в 8-499-500-0005 05.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул.Октябрьская, 15 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул.Туполева, 20-20а 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул. Коммунистическая, д.43 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул. Кабанская, 13б/2, блок 1, помещение VI 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет нг. Северобайкальск ул.Полиграфистов, 18 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ пр.Строителей, 18 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул.Геологическая, 28 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул. Балтахинова, 13 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул. Терешковой, 11 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-15:00 нет г. Улан-Удэ ул. Ключевская, 70А 8-499-500-0005 08.01.2021 10:00-15:00 нет График работы дежурных офисов. Республика Якутия (Саха) Населенный пункт Адрес Телефон Дата работы Время работы Наличие обеда

(да(время))/нет) г.Якутск ул.Каландарашвили, д.21 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г.Якутск проспект Ленина, д.17 8-499-500-0005 04.01.2021 10:00-15:00 нет г.Якутск ул.Петра Алексеева, д.19 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г.Нерюнгри проспект Ленина, д. 27 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г.Мирный ул. Комсомольская, д.13 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет г.Якутск , ул. Лермонтова, д.49 8-499-500-0005 06.01.2021 10:00-15:00 нет eg

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