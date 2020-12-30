Как работает «БАНК УРАЛСИБ» в новогодние праздники

31 декабря 2020 года — обслуживание клиентов в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» производится в сокращенном режиме, согласно графику работы.

С 1 по 8 января 2020 года (включительно) обслуживание клиентов — физических и юридических лиц в отделениях Банка не производится.

9 января обслуживание будет проводиться в офисах продаж по режиму субботнего дня.

С 11 января 2020 года обслуживание клиентов производится в стандартном режиме во всех отделениях Банка.

Переводы с карты на карту card2card.uralsib.ru, а также оплата картой на сайте oplata.uralsib.ru будут проводится круглосуточно, без ограничений.

Для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов используйте системы УРАЛСИБ | Интернет-банк* и Мобильный банк*, а также Интернет-Банк для юридических лиц и ИП.

О предоставлении других услуг в праздничный период можно уточнить по телефонам контакт-центра:

для физических лиц — 8-800-250-57-57

для юридических лиц — 8-800-700-77-16

Контакт-центр в период новогодних праздников будет консультировать клиентов круглосуточно, в стандартном режиме.

Ограничения на проведение операций в Интернет- и Мобильном банке для физлиц в период с 31.12.2020 по 10.01.2021 г.:

1. со 2 по 5 января с 15:00 (Мск) будут недоступны:

переводы по номеру телефона в т.ч. зачисление поступивших переводов

переводы между своими счетами (все созданные заявки будут исполнены 5 января)

2. с 31 декабря по 9 января с 15:00 (Мск) будут недоступны:

открытие, закрытие вкладов и счетов

заявки на досрочное погашение кредитов

3. с 31 декабря по 5 января с 16:00 (Мск) будут недоступны:

переводы Western Union

Переводы на счета в другие банки и переводы между счетами в разных филиалах Банка УРАЛСИБ, созданные после 14:00 (Мск) 31 декабря, будут исполнены 11 января.

Заявки на получения кредита отправленные в банк с 31 декабря будут обработаны после 10 января.