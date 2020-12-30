14 ледовых переправ открыли в Иркутской области

На водоемах Иркутской области продолжают открывать ледовые дороги, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Так, в Шелеховском районе через реку Иркут открыты две переправы. Теперь ледовая дорога соединяет сёла Моты и Шаманка. По ледовому пути разрешено двигаться транспорту массой до 20 тонн. В

Селе Введенщина допущена к эксплуатации ледовая дорога, протяженность которой составляет 200 метров, а грузоподъемность не более 10 тонн.

В Киренском районе через реку Лена прошла освидетельствование ледовая переправа в районе деревни Потапово. Её протяженность составила 290 метров, а грузоподъемность 60 тонн.

На сегодняшний день в Иркутской области функционируют 14 ледовых переправ:

Братский - 1,

Нижнеудинский - 1,

Тайшетский - 1,

Усть-Удинский - 2,

Киренский район - 4,

Усть-Кутский район - 1,

Качугский район - 1,

Тулунский район - 1,

Шелеховский район - 2.

Всего в зимний период 2020-2021 года в регионе планируется открытие и эксплуатация 55 ледовых переправ в 19 муниципальных образованиях.