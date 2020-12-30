Дневной прирост больных коронавирусом в Бурятии снижается второй день подряд

29 декабря он составил – 194 случай, а 30 декабря – 189 случаев.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 30 декабря выявлено 189 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 25 724.

Из 189 новых случаев COVID-19: 142 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 922 пациента, наблюдается 3 416 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 22 936 (+196) человека.

За последние сутки в регионе 5 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 586 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 199 коек, занято – 1 280, свободно – 919. Занятость коечного фонда составляет 58,2%.