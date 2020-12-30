Названы самые необычные запросы иркутян на Авито в 2020 году

За последний месяц уходящего года в Иркутске опубликовали на 31% больше вакансий, чем в аналогичный период 2019-го, а количество откликов на них увеличилось на 19%. Медианная оплата труда в вакансиях в городе не изменилась и составила 30 000 рублей. При этом больше всего вакансий - в продажах (20% от всех объявлений о поиске сотрудников), производственном секторе (16%) и транспортно-логистической отрасли (11%), сообщают в аналитическом центре Авито Работы.

Так, в частности, по России пользователи Авито искали работу по запросу “пармейстер проживание”. За загадочным названием скрывается не что иное, как профессия банщика. Такую работу часто предлагают в загородных отелях, где можно найти вариант трудоустройства с проживанием.

Достоверно неизвестно, что имел в виду пользователь, набравший в поисковой строке “муж в деревню”.

Но скорее всего имелась в виду работа помощником по хозяйству или управляющим в загородном доме. Такую работу часто предлагают и ищут на Авито, причем очень часто предполагается работа семейной пары. В обязанности таких помощников входит содержание дома и участка, поддержание в порядке инженерных систем, уход за садом, мелкий ремонт и так далее. Как видно из запроса, есть и те, кто не прочь совместить поиск работы с налаживанием личной жизни.

Запрос “повар + хоспер” по сути расшифровывается как “повар на гриле” или “шашлычник”. Josper - это марка грилей, популярная у владельцев ресторанов, которую в последнее время покупают и в частные дома, и это слово уже стало нарицательным в среде поваров. Хоспер представляет собой гибрид мангала и печи, который позволяет готовить блюда особым образом без большого количества дыма и с экономией топлива.

Однозначно можно характеризовать как интроверта пользователя, который пытался трудоустроиться по запросу “работа в лесу улан удэ” - все равно кем, только поближе к бурятской природе. А вот тот, кто искал работу по запросу “караоке-мэн”, напротив, явно хочет всю ночь напролет находиться в центре внимания.

“Демонстратор пластических фигур”, он же демонстратор пластических поз - вполне официальная специальность, просто чаще ее называют натурщиком. так называют человека, позирующего автору (скульптору, живописцу и пр.) при создании художественного произведения, причем для этого не обязательно обладать модельной внешностью.

Также на Авито в 2020 году искали работу по запросам “халтура вокансии” и “работа уважаемая” (орфография авторов сохранена), а еще генератором идей и чистильщиком лука с ежедневной оплатой.