Жители Приангарья улучшили результат онлайн-зачета по финансовой грамотности

Почти 5 тыс. раз жители региона проверили свои знания, при этом каждый второй успешно сдал тест. В прошлом году из 2 тыс. попыток только пятая часть была успешной, сообщают в пресс-службе Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Отдельное тестирование было для представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели Иркутской области прошли зачет более 200 раз, и половина попыток была успешной.

«С одной стороны, онлайн-зачет — это своеобразный срез финансовых знаний населения. С другой — возможность увидеть те области, которые требуют большего внимания от нас как от источника финансовых знаний. Финансовый рынок стремительно развивается, нужно постоянно обучать людей не только базовым навыкам финансовой культуры, но и новым технологичным способам, которые рынок дает потребителю, например, сделкам из дома с помощью финансового маркетплейса. При этом обучение правилам безопасного использования платежных инструментов остается важнейшим элементом защиты личных сбережений для каждого», — отметил заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

Он также добавил, что каждый житель Иркутской области может сам найти полезную информацию в понятной форме о финансах на сайте fincult.info и подготовиться к следующему зачету по финансовой грамотности.

Всего более 660 тыс. человек ответили на вопросы онлайн-зачета, больше половины — успешно. Самыми активными оказались жители Республики Татарстан, Московской, Ростовской, Рязанской и Белгородской областей, а также Санкт-Петербурга.