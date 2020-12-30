На развитие фермерства в Иркутской области направили 67,4 млн рублей

Средства пошли на гранты по созданию и развитию крестьянских хозяйств «Агростартап», в Иркутской области в 2020 году их получили 17 фермеров из восьми районов региона, сообщают в администрации области.

Размер одного гранта – 2 млн рублей, общий объём направленных средств составил 34 млн рублей.

На компенсацию затрат сельхозкооперативов потребовалось 30,4 млн рублей, субсидию получили 22 сельскохозяйственных потребительских кооператива из 10 муниципальных образований Иркутской области. Размер одной субсидии – 50% от понесенных в текущем году затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, мобильных торговых объектов, оборудования для переработки сельхозпродукции.

На поддержку Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году направлено три миллиона рублей. Центр занимается повышением финансовой грамотности работников агропромышленного комплекса Иркутской области, консультированием по вопросам организации сельхоз деятельности, получения господдержки, оказывает содействие созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов.

Напомним, поручение министерствам обеспечить в 2020 году стопроцентное исполнение региональных проектов в рамках нацпроектов озвучил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе оглашения послания Законодательному собранию региона. Регпроект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» минсельхозом Приангарья в 2020 году исполнен полностью.