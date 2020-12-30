РУСАЛ установил в Братске световые фигуры

Объекты поставили на площадке ТКЦ «Братск-АРТ», сообщает Братская студия телевидения.

Блистать световые фигуры будут до тех пор, пока на площади у ТКЦ «Братск-АРТ» стоит новогодняя ёлка. Традицию заложил её основатель Олег Дерипаска.

Было принято решение о том, чтобы праздник всё-таки состоялся у горожан. Чтобы он был ярким, чтобы он был красивым, чтобы он запомнился на долгие-долгие годы. Украсили нашу площадь вот такими замечательными снеговиками, часами волшебными, двойкой оленей с санями. Надеемся, что горожане оценят этот подарок, говорит финансовый директор БрАЗа Наталья Скачкова.