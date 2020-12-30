ВТБ Капитал Инвестиции получили награду Московской биржи как «Лучший брокер 2020»

Четвертый год подряд ВТБ Капитал Инвестиции получают награду как «Лучший брокер» от Московской биржи. Компания стала победителем по количеству клиентов в топ-100 участников конкурса «Лучший частный инвестор». Каждый третий из 100 человек с лучшими результатами торговли – клиент ВТБ, сообщают в банке.

«Мы очень рады успехам наших клиентов. ВТБ Капитал Инвестиции стараются предложить лучшую инфраструктуру для работы с инвестициями: мы стремимся быть лидерами рынка не только по доле на нем, но и по удовлетворенности наших клиентов сервисами, которые мы предлагаем. Все больше людей выбирают инвестиции для управления своими сбережениями: совокупный объём активов ВТБ Капитал Инвестиции в 2020 г. вырос на 70% и превысил 3,3 трлн руб., при этом более половины средств приходится на физических лиц. ВТБ сегодня является номером один в России по количеству денег в инвестиционных продуктах и на брокерских счетах, и мы будем продолжать развивать свою платформу и предоставлять лучшие финансовые решения для частных инвесторов. Спрос на инвестпродукты, популярность инвестиций растут сегодня стремительными темпами, и мы рады, что год от года участие в конкурсе «Лучший частный инвестор» принимает все больше человек», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Число физических лиц - клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2020 г. выросло на 67%, достигнув 1,2 млн человек. На брокерском обслуживании показатель увеличился в 2 раза, превысив 1 млн человек. 97% новых счетов в 2020 г. было открыто онлайн. Количество активных клиентов на бирже в 2020 г. у ВТБ выросло в 3 раза. Дневной оборот – в 4 раза, до 124 млрд руб. в ноябре. Число сделок за день – в 6 раз, превысило 1,1 млн шт. ВТБ Капитал Инвестиции также в 2020 г. были признаны лучшей брокерской компанией России по версии НАУФОР. Флагманом развития бизнеса является инвестиционная платформа «ВТБ Мои Инвестиции»: сегодня мобильным приложением ежедневно пользуются более 240 тысяч человек, совершая в нем сделки более чем на 65 млрд руб. в день.