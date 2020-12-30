50 иркутских домов подключили сервис «Ростелеком. Ключ» в 2020 году

Провайдер обеспечил смарт-системой ЖК «Очаг», «Соседи», «Сити Парк». На очереди еще десять новостроек областного центра, сообщают в пресс-службе компании.

«Ростелеком. Ключ» — это совокупность облачных услуг «Умный шлагбаум», «Умные счетчики», «Умный домофон» и «Видеонаблюдение», работающих на единой программной платформе. Все сервисы управляются удаленно через мобильное приложение или личный web-кабинет.

«Интеллектуальная система, которую мы предлагаем клиентам, дает возможность жильцам комфортно взаимодействовать с управляющими компаниями. Услуга стала настолько востребованной у владельцев квартир, что застройщики на этапе проектирования включают нашу цифровую экосистему в смету, — рассказывает заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. — В планах — охватить этой услугой как можно больше домов».

Приложение «Ростелеком. Ключ» генерирует одноразовые коды доступа для курьеров или посетителя, а также позволяет осуществить переадресацию звонков с домофона на смартфоны членов семьи. Также в приложении хозяин квартиры видит гостя и может удаленно открыть ему дверь. После разговора камера с широкой зоной видимости продолжает работать, транслируя на экран смартфона картинку происходящего во дворе.

В каждой новостройке «Ростелеком» подключил комплексное видеонаблюдение с разным уровнем доступа. Теперь обстановка на лестничных клетках, в лифте, на парковке или детской площадке с помощью веб-камер в режиме онлайн доступна в мобильном приложении. Видеозаписи хранятся в облаке до 60 дней и при необходимости управляющая компания предоставит жильцам доступ к видеоархиву.

В сервисе «Ростелеком. Ключ» реализована интеграция с проводными и беспроводными умными счетчиками. Удаленный сбор и передача показаний приборов учета электроэнергии, тепла и воды экономят абонентам время на проверку и запись данных, а управляющая компания может оценивать прозрачность и точность расчетов.

«Смарт-решения в зданиях увеличивают ликвидность квадратного метра. Такие дома и квартиры быстрее продаются, поскольку люди стремятся к комфорту, защищённости и контролю за своим имуществом, — подчеркивает риелтор, эксперт по недвижимости Елена Шайдурова. — Иркутский рынок жилья позитивно реагирует на внедрение высокотехнологичных решений в ЖКХ, в числе которых “Ростелеком. Ключ”».

Скачать мобильное приложение «Ростелеком. Ключ» можно в официальных магазинах Google Play или App Store. Настроить сервис после заключения договора можно также в личном кабинете на сайте key.rt.ru.