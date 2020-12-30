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В Тулуне сдали дом для железнодорожников

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Ключи от квартир 30 декабря получили 25 новоселов, сообщают в администрации области.

Напомним, что многоквартирный дом построен по программе устранения последствий наводнения, которое произошло в Иркутской области летом 2019 года.

Всего по программе устранения последствий наводнения «РЖД» построили четыре 25-квартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске. Общий объём инвестиций составляет около 650 млн рублей. 

Напомним, что ранее в Тулуне были сданы два многоквартирных дома на 50 квартир для работников социальной сферы. Также компания ОАО «РЖД» принимает участие в строительстве школы на 1275 мест и обустройстве парковой зоны в Тулуне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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