Предновогодние покупки не утихают

Итак, предновогодний подъем на российском фондовом рынке продолжается. Как это работает? Очень просто: инвесторов на предпраздничном рынке мало, ликвидности тоже немного, и на таком фоне направленное движение сформировать несложно. Негатива не поступает, веских поводов продавать нет. Рынок и поднимается.

Индекс МосБиржи к вечеру вторника поднялся к 3275 пунктам, хотя еще накануне такой рост представлялся маловероятным. Краткосрочно рынок может двинуться и к 3280/3285 пунктам, но нужно понимать, что с продуктивным такой подъем не имеет ничего общего. Индекс РТС вырос к 1401 пункту, новая цель роста находится на 1405 пунктов.

Список лидеров спроса сегодня неоднородный. В числе фаворитов находятся бумаги «Полиметалла», которым незначительный подъем в золоте поддержки оказать не смог бы, фундаментальных поводов для покупки не случилось, а технический фактор и попытка выйти-таки из бокового диапазона толкнули бумагу к верхней границе коридора 1730 руб. Пробить ее сходу не получается, но есть шанс на плавное преодоление. Тогда новой целью покупки станет область 1755 руб.

Акции «Аэрофлота» продолжают карабкаться вверх после провала ранее. Восходящая коррекция уже увела бумагу к 7075 руб., но для продуктивного восстановления хотелось бы видеть ее около 72 руб. Тогда будем считать, что заход вниз завершен и акции снова готовы консолидироваться.

В списке биржевых аутсайдеров сегодня акции металлургических компаний, от «НЛМК», «ММК» и «Северстали» до «Мечела». Ничего плохого тут не случилось, но бумаги компаний металлургов были в последние недели очень сильными, значит, вполне жизнеспособной видится версия о фиксации тут прибыли. Кроме того, инвесторы пока не решили, как оценивать инициативу ФАС организовать введение экспортных пошлин на продукцию из стали и сырье. Это мало кого вдохновило, и продажи только усилились.

Доллар США вечером во вторник торгуется по 73,64 руб. и держится таким образом в пределах 73,35-75,00 руб. По всей видимости, до конца года он в этих рамках и останется. Евро стоит 90,22 руб., сохраняет за собой проторгованный коридор 90-92 руб. и еще раз подтверждает свою стабильность.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»