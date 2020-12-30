Администрация Иркутска организовала прием помощи для сгоревшего питомника К-9

Инцидент произошел 28 декабря, сообщают в мэрии.

Из 25 эвакуированных животных больше всех пострадали 10 собак, сейчас им оказывается медпомощь. Зверей поместили в дневной стационар клиники.

Администрация города Иркутска развернула пункты приема приёма помощи для питомника К-9, который пострадал от пожара 28 декабря.

Точки приема помощи развернуты в семи ресурсных центрах по адресам:

мкр. Первомайский, 23,

ул. Франк-Каменецкого, 22,

ул. Байкальская, 203,

ул. Севастопольская, 237,

ул. Трактовая, 23,

ул. Баумана, 227,

ул. Центральная, 17.

Режим работы центров:

31.12.2020 с 10:00 по 13:00 часов,

02.01.2021 – 04.01.2021 с 12:00 до 15:00 часов.

Также со 2 по 10 января с 10:00 до 17:00 прием помощи будет проходить в здании администрации комитета по управлению Правобережным округом по адресу: ул. Марата, 14.

31 декабря муниципалитет силами предприятия «Спецавтохозяйство» организует сбор и транспортировку строительного мусора, образовавшегося после пожара.