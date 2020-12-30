В России изменят методику расчета МРОТ

Ко второму чтению в текст закона внесли поправки, согласно которым минимальный размер оплаты труда не сможет снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты, сообщают РИА Новости.

Также зафиксировано, что при ежегодном установлении бюджетом величины МРОТ и прожиточного минимума (ПМ), эти предложения должны получить поддержку профсоюзов и работодателей.

Как следует из документа, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Величину ПМ на душу населения по России правительство устанавливает исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.