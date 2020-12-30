Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина подготовил новый спектакль «Тётки»

Спектакль в двух действиях с антрактом, сообщают в областной администрации.

Пьеса «Тётки» - это смешение жанров: лирическая комедия и классическая комедия положений. Это история из жизни одной семьи, где две, уже не молодые дамы, пытаются противостоять реалиям сегодняшнего дня. В калейдоскоп невероятных событий оказываются вовлечены не только члены семьи, но и совершенно посторонние люди.

Двум «тёткам» приходится проявлять всю свою мудрость, незаурядное чувство юмора, а порой и хитрость, чтобы решить появившиеся проблемы. Эта постановка даст возможность зрителям и посмеяться, и подумать о своей жизни.

Работа над спектаклем длилась около месяца. В нём играют как ведущие мастера сцены, так и молодые актёры. Артисты и вся постановочная группа с нетерпением ждут премьеры спектакля, которая состоится сразу после снятия ограничительных мер.