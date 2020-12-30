Компания En+ Group поддерживает развитие лыжного спорта в регионе в рамках проекта «На лыжи!»

Компания закупила для лыжно-биатлонного комплекса (ЛБК) «Ангарский» оборудование для улучшения инфраструктуры объекта и повышения качества занятий спортсменов на стадионе. Общая сумма затрат составила порядка 2 млн рублей, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Благодаря поддержке En+ Group на ЛБК «Ангарский» в конце декабря поступили снегоход с прицепным оборудованием Yamaha VK540 V, многофункциональный укладчик лыжных трасс, а также тридцать биатлонных матов для спортсменов.

В рамках проекта «На лыжи!» в 2018 году компания полностью модернизировала ЛБК «Ангарский», и за это время число его посетителей выросло примерно на треть. А в этом году благодаря лыжному проекту En+ Group в Тулуне было завершено строительство лыжной базы, которое проводилось в ходе восстановления и развития социальной инфраструктуры города, пострадавшего от сильного наводнения летом 2019 года. База передана городу “под ключ”. Компания также закупила необходимое спортивное оборудование: новый снегоход Stels 600S ЕРМАК, который будет использоваться для подготовки лыжных трасс, а также 70 комплектов австрийских лыж с креплениями, ботинками и лыжными палками, 20 из которых профессионального уровня. Инвестиции в проект составили около 14,5 млн рублей.

Проект «На лыжи» способствует популяризации лыжного спорта в России, повышению качества лыжной инфраструктуры, модернизации лыжных баз, стадионов и других объектов. En+ Group реализует его уже пять лет по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. За время реализации проекта обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, тренировочные базы получили шесть современных ратраков отечественного производства, закуплено и передано спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах.

Так, в 2020 году проект «На лыжи» впервые проводил спортивные соревнования для учащихся общеобразовательных учреждений городов присутствия En+ Group: Абакана, Иркутска, Сорска и Черемхово. Соревнования проводились в формате эстафет в спортзалах школ, командам-победителям вручались комплекты лыж, а остальные участники получали сувениры и подарки от проекта.

С 2019 года ежегодно проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года» на соискание стипендии в размере 90 тыс. рублей. Стипендиатами первого конкурса, итоги которого были подведены в октябре 2019 года, стали пять специалистов. В 2016 — 2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 52 000 любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1 900 юных спортсменов.

Для популяризации и продвижения лыжного спорта среди массовой аудитории созданы ресурсы проекта в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube, направленные на популяризацию лыжных гонок и пропаганду ЗОЖ. У аккаунтов проекта «На лыжи!» почти 154 000 подписчиков. В период самоизоляции на странице Instagram проекта «На лыжи!» проходили регулярные онлайн-тренировки, в которых принимали участие любители и профессионалы, в том числе и дети. Сообщество проекта «На лыжи!» в социальных сетях стало самым крупным объединением любителей и профессионалов лыжного спорта. Здесь публикуется уникальный контент для любителей лыжных гонок всех возрастов с привлечением ведущих российских лыжников.