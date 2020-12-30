«Открытие Брокер»: в первом полугодии 2021 года рост рынка акций продолжится

Главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Российский рынок и рубль в 2020 году — от паники до надежды». По его мнению, сейчас речь идёт не о кризисе, а, наоборот, об активном восстановительном росте глобальной экономики, сообщают в банке.

Эксперт отметил основные секторы, которые могут оказаться драйверами роста экономики в новом году – это девелопмент, нефтегазовая отрасль, химия и нефтехимия, драгоценные металлы. В остальном можно говорить, что лидеры почти всех секторов смогут быть лучше рынка в среднем».

Отдельно стоит отметить перспективы золотодобытчиков. «Смотрим очень позитивно на перспективы драгметаллов и акций золотодобытчиков в первой половине 2021 года. При этом в случае реализации полноценного проинфляционного сценария роста мировой экономики перспективы этих вложений могут существенно расшириться. Из российских золотодобытчиков более двух лет продолжают нравиться акции Petropavlovsk. «Полюс», разумеется, продолжает оставаться флагманом». – подчеркнул Бушуев.

«По паре USD/RUB есть потенциал укрепления в диапазон 66-69 в первом полугодии 2021 года. По паре EUR/RUB может быть укрепление рубля до 80. На этом среднесрочные потенциалы рубля, вероятно, будут исчерпаны».

Также эксперт дал прогноз по фондовому рынку в целом: «Мы ожидаем продолжения роста рынка акций в первом полугодии. В течение года будут возможны существенные коррекции, но в целом надо понимать, что новый глобальный экономический цикл начался лишь весной этого года и может продолжаться несколько лет минимум».

Приход частных инвесторов позволил иностранным инвесторам в сложных условиях выйти с российского рынка. По мнению Бушуева, снижение доли иностранных инвесторов имеет и положительные стороны. «Рост доли внутренних инвесторов в целом может снижать волатильность рынка, что скорее является позитивом. Движения внешних инвесторов зачастую могут быть более резкими и спекулятивными. Этой весной масштабное бегство зарубежных инвесторов приняли на себя резиденты, и они в целом выиграли от этого. Я скорее опасался бы ситуации, когда на рынок идёт масштабный приток внешних средств. Кстати, с начала ноября на российском рынке акций вновь начался приток средств зарубежных фондов, чего в 2020 году не было».

Эксперт также считает, что рынок вряд ли будут ждать новые «черные лебеди»: «Чёрный лебедь» уже прилетал на глобальные рынки в 2020 году. Стаями они обычно не летают. В отдельных активах всё возможно, например, в акциях Tesla».

По мнению Бушуева, в 2021 году не стоит ждать и нового экономического кризиса: «. Когда все ждут кризиса, он, как правило, не происходит. В целом нужно сказать, что весной этого года мы получили полноценный финансовый кризис с рецессиями, сопоставимый с 2008 годом. Но это уже в прошлом, глобальную экономику в этот раз вручную принудительно выключили и потом включили, залив деньгами. Ждать повторения подобного масштабного кризиса уже в 2021 году довольно глупо».

Полная версия онлайн-конференции доступна по ссылке.