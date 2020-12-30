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Иркутский район получил 68 млн рублей на строительство школы в Юго-Западном

Корректировку бюджета Иркутского района на 2020 год одобрили сегодня. Основанием для внесения изменений в бюджет Иркутского района стало поступление дополнительных межбюджетных трансфертов из областной казны, - пояснила председатель комитета по финансам администрации Иркутского района Анна Зайкова. 

Так, средства в сумме 68,06 млн рублей будут направлены на строительство школы на 1275 мест в микрорайоне Юго-Западный Марковского МО. Предусмотрены дополнительные 13,5 млн рублей на выплату зарплат работникам дошкольных образовательных организаций. Увеличены расходы на 461,2 тысячи рублей на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Кроме того, дополнительно выделены 1,9 млн рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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