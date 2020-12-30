В Бурятии открыли дорогу к Иволгинскому дацану

На ремонт дороги потратили 189 млн рублей, сообщают в правительстве республики.

На эти деньги построили один километр дороги, ведущей к дацану, стоянка площадью 10 тыс кв. м, служебная парковка, уложено около 7,5 тыс кв. м. брусчатки, вдоль дороги установлено 200 опор освещения.

На дороге были произведены работы по отсыпке земляного полотна под автомобильную дорогу, устройство водоотвода, водопропускных труб. Произведено устройство пешеходных дорожек. Верхний слой автомобильной дороги выполнен из пористого и щебёночно-мастичного асфальтобетона.