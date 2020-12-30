Врачи-эксперты завершили автоматическое продление инвалидности на шесть месяцев в этом году

Врачи-эксперты Иркутской области 28 декабря 2020 года завершили последние в этом году продления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности жителям Приангарья, которым данные категории были установлены до 1 января 2021 года, сообщают в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области.

Руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе Наталья Васильевна Рыбченко отмечает, всего в декабре группу инвалидности и категорию «ребенок-инвалид» заочно продлили почти двум с половиной тысячам жителей (338 из них дети), степень утраты профессиональной трудоспособности – более 500 гражданам.

С момента начала пандемии для снижения риска инфицирования людей с инвалидностью и сохранения им положенных мер социальной поддержки Правительство Российской Федерации утвердило Временные порядки автоматического продления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев по документам, без участия гражданина. Эти порядки будут действовать до 1 марта 2021 года.

Результаты экспертизы инвалидам врачи-эксперты направляют по почте. Все сведения автоматически выгружаются в Федеральный реестр инвалидов. На основании этих данных специалисты региональных Отделений Пенсионного фонда назначают и осуществляют пенсионные выплаты. Одновременно выписки из индивидуальной программы реабилитации и абилитации поступают в базы данных Фонда социального страхования и органов исполнительной власти региона, на которых возложена обязанность исполнения рекомендованных МСЭ мероприятий.