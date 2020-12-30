В Иркутской области организуют Единый центр по вопросам предупреждения распространения COVID-19

Центр создается для своевременного информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой инфекции по номерам телефонов 122 и 8(3952)399-399, сообщают в областной администрации.

«Единый центр по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 организуется по территориальному принципу, исходя из необходимости организации не менее 16 автоматизированных рабочих мест для обработки вызовов, поступающих из города Иркутска и Иркутского районного муниципального образования, не менее 10 автоматизированных рабочих мест на остальные муниципальные образования Иркутской области», – говорится в документе.

Руководству ПАО «Ростелеком» рекомендовано назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки бесперебойной работы Единого центра.