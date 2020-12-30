Новости

В Иркутской области организуют Единый центр по вопросам предупреждения распространения COVID-19

Центр создается для своевременного информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой инфекции по номерам телефонов 122 и 8(3952)399-399, сообщают в областной администрации.

Читайте также:

Какая вакцина от COVID-19 лучше
30 декабря 2020
Силуанов оценил стоимость вакцинации в 75–100 млрд рублей
30 декабря 2020

«Единый центр по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 организуется по территориальному принципу, исходя из необходимости организации не менее 16 автоматизированных рабочих мест для обработки вызовов, поступающих из города Иркутска и Иркутского районного муниципального образования, не менее 10 автоматизированных рабочих мест на остальные муниципальные образования Иркутской области», – говорится в документе. 

Руководству ПАО «Ростелеком» рекомендовано назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки бесперебойной работы Единого центра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3111)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании