Сотрудники компании En+ Group провели акцию «Стань Дедом Морозом»

Сотрудники предприятий En+ Group в Иркутской области приняли участие в традиционной акции «Стань Дедом Морозом», которая проводится уже почти 10 лет, сообщают в пресс-службе компании.

Коллективы предприятий собирают письма Деду Морозу от детей из спецучреждений, многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Каждый год подарки, которые просят дети у Деда Мороза, покупают сотрудники энергетических предприятий и доставляют в семьи. Некоторые из благополучетелей акции живут в деревнях и посёлках, отдаленных от областного центра. Энергетики En+ Group вместе с родителями или сотрудниками учреждений культуры организовывают для детей небольшие праздники, чтобы новогоднее настроение было передано как можно большему количеству детей, независимо от обстоятельств, в которых они оказались.

Ежегодно компания En+ Group направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. Приоритеты социальной политики в своё время установил основатель компании Олег Дерипаска.

С 2011 года компания ведет комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает волонтерский проект «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.