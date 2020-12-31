Отставка Миллера повысит капитализацию «Газпрома»?

По информации СМИ, в новом году «Газпром» может ждать смена руководства.

Контракт главы концерна Алексея Миллера истекает в мае 2021 года. В 2019 году «Газпром» покинули ключевые члены команды Миллера, а в этом году — последние старые соратники. В качестве другой возможной причины называются слабые финансовые показатели «Газпрома»: убыток по МСФО за девять месяцев 2020 года составил 202 млрд руб., годом ранее компания получила прибыль 1,1 трлн руб. Причины, конечно, спорные, потери «Газпрома» объясняются курсовыми разницами. Здесь вопросы, вероятно, должны быть не к менеджменту газового холдинга, а к Банку России.

Финальной точкой в карьере Миллера на посту председателя правления «Газпрома» станет достройка газопровода «Северный поток-2». Этим проектом он выполнит одну из главных задач, поставленных перед «Газпромом» несколько лет назад, — избавление от зависимости от Украины в отношении транспортировки газа в Европу.

Слухи об отставке Алексея Миллера появляются каждый год. При нем в свое время компания стоила $300 млрд, была куплена «Сибнефть», осуществлены инвестиции в электроэнергетику. Именно Миллер провел либерализацию рынка акций «Газпрома» в 2005-2006 годах. В результате бумаги стали торговаться на ММВБ и в РТС, и их легально, а не по серым схемам, смогли покупать иностранцы. Котировки примерно за год выросли с $2,5 до $10-13. Однако рынок в целом «Газпром» не любил. Компанию постоянно упрекали в плохом корпоративном управлении, коррупции в инвестиционной программе, связывая данный негатив с фигурой главы компании.

Поэтому если Алексей Миллер покинет свой пост, то рынки, вероятно, обрадуются. Особенно если «Газпром» не будет снижать дивиденды и запустит «Северный поток-2». В западной прессе писали, что «Газпром» может возглавить Владимир Путин после того, как покинет президентский пост. Однако, с нашей точки зрения, это вряд ли. К тому же Владимир Владимирович пока уходить никуда не собирается.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»