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Сотрудники Ново-Иркутской ТЭЦ компании En+ Group сняли новогодний ролик в стиле рэп

Энергетики подготовились к праздникам и поздравляют вас с наступающим Новым годом! Желаем уюта и тепла!


/ Сибирское Информационное Агентство /
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