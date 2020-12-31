В Иркутской области дети из детских домов получили более 200 подарком по программе «Елка желаний»

Ко Всероссийской акции Иркутская область присоединилась 22 декабря. Об этом сообщила начальник управления губернатора Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова

В здании Правительств новогоднее дерево украсили открытками, подписанными детьми-сиротами от 3 до 17 лет, или проживающими в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

- Каждый ребёнок, который написал своё пожеланию Деду Морозу получит подарок. Это и планшеты, и телефоны, и игрушки, девчонки, конечно же, мечтали о косметике. Самое приятное, что все откликнулись, и мы очень быстро собрали подарки, - сказала она.

Акцию поддержали члены регионального Правительства, предприниматели, общественные организации и другие жители региона.

Сегодня к «Eлке желаний» присоединились волонтёры движения «Мы вместе» совместно с региональным министерством по молодежной политике. Они исполнили новогодние желания воспитанников центра помощи детям оставшимся без попечения родителей Свердловского района города Иркутска.