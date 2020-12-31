Компания металлургического сегмента En+ Group стала членом JCLP 

En+ Group, ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет о том, что РУСАЛ, компания металлургического сегмента Холдинга, стала членом Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP).

РУСАЛ присоединился к организации, главными целями которой являются объединение компаний, способствующих декарбонизации и устойчивому развитию, а также продвижение безуглеродных технологий. На данный момент в JCLP, помимо РУСАЛа, входят еще 163 компании.

Цели компании металлургического сегмента En+ Group полностью соответствуют инициативам партнерства. Использование низкоуглеродного алюминия в производстве является приоритетным для развития всей алюминиевой отрасли Японии, особенно в связи с недавним объявлением премьер-министра Японии о намерении прекратить выбросы парниковых газов к 2050 году.

Членство компании металлургического сектора En+ Group в JCLP подтверждает высокую роль низкоуглеродного алюминия для мировой промышленности, а также демонстрирует преимущества его использования в строительстве, упаковке, при производстве потребительских товаров и энергосберегающего транспорта.

Аюми Мураками, директор торгового представительства РУСАЛа в Токио:

«Компания полностью поддерживает работу Партнерства, а также стремится внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Присоединение к JCLP, несомненно, является важным шагом для развития отрасли, сокращения «углеродного следа» алюминиевой продукции, а также для сохранения окружающей среды в целом. Очень ценно, что значимость производства низкоуглеродного алюминия была вновь признана на таком высоком уровне. Мы надеемся, что членство в JCLP будет способствовать снижению углеродного следа в Японии».