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РУСАЛ установил светодиодные фигуры в Шелехове

На площади Ленина, перед городской администрацией, установили и подключили Деда Мороза и Снегурочку, снегиря, лошадей, запряженных в сани и несколько подарков.

Сергей Липин, глава города Шелехова:

– Очень много добрых дел в нашем городе происходит при поддержке РУСАЛа, который построил медцентр, дарит подарки детям шелеховских врачей, обеспечивает больницу медикаментами и СИЗ. А в преддверии Нового 2021 года для всех шелеховчан ИркАЗ подготовил сюрприз – световые фигуры на главной городской площади.

В этом году РУСАЛ решил украсить сибирские города светодиодными фигурами. Праздничные конструкции появились на главных площадях в Братске и Шелехове. Их установили рядом с новогодними елками. Общая стоимость фигур составила пять миллионов рублей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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