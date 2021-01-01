Число открытых ледовых переправ увеличилось в Иркутской области до 19

Девятнадцать ледовых переправ открыты на сегодняшний день в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Новые маршруты ввели в эксплуатацию накануне в Братском, Бодайбинском и Тайшетском районах.

Ледовая переправа через реку Витим соединяет Бодайбо с микрорайоном Бисяга и поселком Мамакан. Грузоподъемность дорог – 30 тонн.

В Братском районе теперь по льду можно проехать от села Ключи-Булак до поселка Харанжинона на транспорте массой не больше 10 тонн. По новому маршруту Тангуй – Добчур следует передвигаться на машинах весом до 15 тонн. Ездить по этим дорогам можно только днем.

Безопасную переправу в Тайшетском районе открыли в районе поселка Старый Акульшет через реку Бирюсу. Там допустимая нагрузка составляет 30 тонн.