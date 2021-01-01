Режим ЧС сняли в Мамском городском поселении

25 декабря там произошло отключение электроснабжения, его восстановили на следующий день, сообщают в администрации Иркутской области.

В настоящее время продолжаются работы по замене радиаторов в трех квартирах в жилом доме по улице Горная, 14. Здесь проживают три человека, детей среди них нет.

Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в поселке Полинчет Тайшетского района. Оно отсутствует из-за аварийного отключения на линии ВЛ-10 кВ Тамтачет-Полинчет-Кондратьево. Районной администрацией принято решение о замене трансформатора на новый. Его доставят автомобильным транспортом из поселка Новобирюсинский. Планируемое время окончания работ - 17.00 по местному времени 31 декабря.