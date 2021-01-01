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Владельцы «К-9» Иркутска попросили главу СК Бастрыкина провести расследование по пожару

Супруга владельца иркутского питомника «К-9» Анастасия Славина на странице в Instagram обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование по пожару, который произошел накануне .

По словам Славиной, камеры видеонаблюдения запечатлели неизвестного, который поджег здание, где находились жилье семьи женщины и питомник. Она отметила, что по факту случившегося региональный СК не проводил проверок. Славина называет произошедшее «покушением» и сообщает о слежке накануне.

Анастасия Славина предполагает, что инцидент связан с работой ее супруга, который является владельцем «К-9». По ее словам, в организации сейчас проживают собаки, кошки, медведи, львы, лошади и другие животные, от которых отказались прежние хозяева. В том числе, там содержатся животные из приюта «Пять звезд», которых перевезли в «К-9» после обнаружения нарушений в содержании зверей. Женщина призналась, что опасается за жизни питомцев и членов своей семьи, она надеется на помощь Бастрыкина.

Напомним,  возгорание питомника произошло 28 декабря около 04:33. Площадь пожара составила 90 квадратов. Из огня спасатели вытащили 25 собак. Некоторые животные отравились угарным газом, им потребовалась медпомощь.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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