Владельцы «К-9» Иркутска попросили главу СК Бастрыкина провести расследование по пожару

Супруга владельца иркутского питомника «К-9» Анастасия Славина на странице в Instagram обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование по пожару, который произошел накануне .

По словам Славиной, камеры видеонаблюдения запечатлели неизвестного, который поджег здание, где находились жилье семьи женщины и питомник. Она отметила, что по факту случившегося региональный СК не проводил проверок. Славина называет произошедшее «покушением» и сообщает о слежке накануне.

Анастасия Славина предполагает, что инцидент связан с работой ее супруга, который является владельцем «К-9». По ее словам, в организации сейчас проживают собаки, кошки, медведи, львы, лошади и другие животные, от которых отказались прежние хозяева. В том числе, там содержатся животные из приюта «Пять звезд», которых перевезли в «К-9» после обнаружения нарушений в содержании зверей. Женщина призналась, что опасается за жизни питомцев и членов своей семьи, она надеется на помощь Бастрыкина.