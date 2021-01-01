Россияне не экономят на подарках

В период с 21 по 27 декабря аналитики СберИндекса наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% w-o-w (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% г/г.

Если текущие положительные тренды сохранятся, годовое изменение потребительских расходов составит –5,8% г/г. Номинальные расходы на продовольствие увеличатся за 2020 г. на 4,6%.

Непродовольственная розница закроет год слабонегативно. Предварительная оценка составляет –2% г/г. Итоговое значение будет зависеть от динамики новогодних продаж. Но это в любом случае неплохой результат с учётом того, что сегмент находился под влиянием жёстких ограничений в апреле-мае.

В совокупности товарооборот в России по итогам 2020 года не упадёт, несмотря на пандемию. Предварительная оценка прироста составляет 1,5% г/г.

Расходы в секторе услуг так и не восстановились. Здесь траты снизятся на 24,3% г/г. Количество активных торговых точек сейчас на 5,4% выше показателей февраля. Растут все ключевые направления — продуктовая розница, прочие товары и услуги.