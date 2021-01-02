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S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам, в том числе – на полеты из Иркутска

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам, в том числе на полеты из Иркутска в пять городов страны, сообщает пресс-служба перевозчика.

Из столицы Приангарья можно будет улететь по сниженным ценам в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Магадан, Владивосток до 31 декабря 2021 года.  Воспользоваться предложением могут приобрести люди до 22 лет включительно, граждане пенсионного возраста – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи.

«Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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