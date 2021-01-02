В Иркутской области участились случаи пожаров

Пожары с гибелью людей произошли в регионе в первые дни января. В период за 1 и ночь 2 января пожарные Иркутской области ликвидировали 49 возгораний, сообщают в областной администрации.

На пожарах погибли 5 человек. Случаи с гибелью людей зарегистрированы 1 января в городе Иркутске, в посёлке Игнино и в деревне Красный Яр Куйтунского района, утром 2 января двое человек погибли на пожаре в двухквартирном доме в деревне Столбова Иркутского района. Причины пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.