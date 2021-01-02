Бизнесмены купили для братской больницы кислородный концентратор за 105 тысяч рублей

Представители бизнеса купили для больницы №3 города Братска Иркутской области кислородный концентратор за 105 тысяч рублей, говорится на сайте местной администрации.

«Вдыхание насыщенной кислородом газовой смеси компенсирует гипоксию, которая развивается при дыхательной и сердечной недостаточности. В результате кислородотерапии у больных, как правило, уменьшается одышка, нормализуется деятельность сердца, почек, печени, снижается интоксикация продуктами метаболизма», – говорится в сообщении.

Аппарат используют, в том числе, для лечения людей, больных коронавирусом.

Ранее представители бизнеса подарили больнице и другое оборудование – четыре концентратора, видеоэндоскоп, облучатель-рециркулятор, пульсоксиметр, глюкометр, экспересс-анализатор