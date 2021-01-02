Барак Обама включил кино с иркутянкой в главной роли в список лучших фильмов 2020 года

Экс-президент США Барак Обама включил картину «Дылда», в которой главную роль сыграла актриса из Иркутска Виктория Мирошниченко, в список лучших фильмов, которые он посмотрел в 2020 году. Рейтинг кинокартин бывший глава Америки опубликовал на своей странице в «Твиттере».

Всего в список Обамы вошли 14 картин, в числе которых «Козодои», «Земля кочевников», «Душа», «Рок влюбленных» и другие. «Дылда» – единственный российский фильм, который упоминается в списке.

Напомним, кинокартина «Дылда» вышла в прокат в России 20 июня 2019 года, в Америке – в январе 2020-го. Сюжет фильма повествует о жизни женщин в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году. Режиссером ленты стал Кантемир Балагов. Фильм получил несколько кинопремий, в том числе, был признан и за пределами России.

Актриса Виктория Мирошниченко является уроженкой Иркутска. В 2019 году она окончила отделение актерского мастерства ГИТИС. Роль Ии в «Дылде» является ее дебютом в кино.