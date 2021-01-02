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Экс-мэр Иркутска Бердников искупался в зимнем Байкале в честь Нового года

Бывший мэр города Иркутска Дмитрий Бердников искупался в честь Нового года в зимнем Байкале в поселке Листвянка. Запись с заплывом в озеро он опубликовал на своей странице в Facebook.

«По традиции искупался в Байкале! С Новым годом, друзья! Здоровья, бодрости духа, удачи!» – подписал ролик Бердников.

Напомним, Дмитрий Бердников был мэром города Иркутска с марта 2015 по март 2020 года. В марте 2020-го занимал пост первого заместителя губернатора Приангарья. 
12 ноября 2020 года Бердникова назначили исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии. Он занимается вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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