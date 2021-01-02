Экс-мэр Иркутска Бердников искупался в зимнем Байкале в честь Нового года

Бывший мэр города Иркутска Дмитрий Бердников искупался в честь Нового года в зимнем Байкале в поселке Листвянка. Запись с заплывом в озеро он опубликовал на своей странице в Facebook.

«По традиции искупался в Байкале! С Новым годом, друзья! Здоровья, бодрости духа, удачи!» – подписал ролик Бердников.

Напомним, Дмитрий Бердников был мэром города Иркутска с марта 2015 по март 2020 года. В марте 2020-го занимал пост первого заместителя губернатора Приангарья.