Аферисты позвонили усольчанину с телефона полиции и похитили у него 190 тысяч рублей

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что накануне мошенники позвонили 49-летнему жителю города Усолья-Сибирского с телефонного номера полиции и похитили у него 190 тысяч рублей.

По информации правоохранителей, на днях мужчина принял звонок от неизвестных, которые представились банкирами. Они заявили, что с его карты пытаются списать деньги и отметили, что скоро с мужчиной свяжутся полицейские.

Позже усольчанину действительно позвонил человек с номера, который соответствовал реальному телефону регионального управления МВД. Потому мужчина доверился аферистам и отправил на указанные ими счета свои деньги.

«Когда потерпевший решил перепроверить информацию и сам обратился к правоохранителям, осознал, что злоумышленники, используя подменный номер, похитили его сбережения», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 5 лет тюрьмы.