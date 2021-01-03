Оперштаб Приангарья назвал лидеров по приросту больных COVID-19 за первый день Нового года

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области по итогам первого дня Нового года.

Из 270 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 68 (всего 15 312),

в Иркутском районе – 36 (всего 2 641),

в Ангарске – 29 (всего 4 200),

в Тайшетском районе – 22 (всего 692).

в Усть-Илимске – 16 (всего 2 192),

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: