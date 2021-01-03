Оперштаб Приангарья назвал лидеров по приросту больных COVID-19 за первый день Нового года

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2 января 2021
Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области по итогам первого дня Нового года.
Из 270 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 68 (всего 15 312),
- в Иркутском районе – 36 (всего 2 641),
- в Ангарске – 29 (всего 4 200),
- в Тайшетском районе – 22 (всего 692).
- в Усть-Илимске – 16 (всего 2 192),
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 15 312,
- Ангарск – 4 200,
- Братск – 2 785,
- Иркутский район – 2 641,
- Усть-Кутский район – 2 354.