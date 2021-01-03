«Аэрофлот» запустил продажу билетов из Иркутска в Хабаровск по субсидированным тарифам

Авиакомпания «Аэрофлот» на официальном сайте сообщила, что запустила продажу билетов из Иркутска в Хабаровск по субсидированным тарифам.

Стоимость полета в одну сторону по направлению – 3 тысячи рублей. Цена действует на перелеты в экономклассе.

Воспользоваться предложением могут до 31 декабря 2021 года пенсионеры и молодые люди до 23 лет, инвалиды первой группы, второй и третьей группы – с детства, сопровождающие инвалидов и многодетные семьи.